На ежегодном форуме на Кипре обсудят вопросы участия СМИ в противодействии терроризму

ЛИМАСОЛ, 22 октября. /ТАСС/. Вопросы, связанные с участием электронных СМИ в противодействии терроризму, будут рассмотрены на открывающейся во вторник в кипрском городе Лимасоле ежегодной международной конференции. Как и в предыдущие годы, форум организует Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ (Роспечать) и Союза журналистов Кипра.

В нынешнем году основными темами конференции станут сохранение доверия аудитории в эпоху фальшивых новостей, обеспечение компьютерной безопасности в эпоху кибертерроризма, мобилизация блогеров на борьбу с пропагандой ненависти, сотрудничество СМИ и органов безопасности в борьбе против терроризма.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с превращением социальных сетей в благоприятную среду для распространения террористических идей, а также с поиском путей сотрудничества журналистов в противостоянии национализму и порождаемому им насилию.

По сложившейся за полтора десятилетия традиции, в форуме примут участие известные российские и зарубежные журналисты, эксперты медиаотрасли и интернет-индустрии, дипломаты и представители силовых структур.

В числе участников нынешней конференции - заместитель главы Роспечати Владимир Козлов, бывший руководитель администрации президента России, экс-секретарь Совета безопасности РФ и бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа, член Совета по внешней оборонной политике России Александр Михайлов, председатель правления IATR Леонид Млечин, председатель совета директоров страховой компании "ВСК - Линия жизни" Валентин Соболев, президент Союза журналистов Кипра Джордж Франгос, глава Международного института глобального анализа Тиберио Грациани, журналисты Александр Сладков, Кирилл Набутов и Владимир Бейдер.