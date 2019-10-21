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Фадеев не планирует изменений в составе СПЧ в ближайшее время

Глава СПЧ заявил, что ему надо вникнуть в работу совета
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев Николай Галкин/ТАСС
Описание
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не планирует кадровых перестановок в составе совета в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

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"Точно не сейчас. Мне надо вникнуть в работу СПЧ. И только потом, через достаточно продолжительное время, я себе это позволю. Сегодня я не считаю для себя возможным как-то влиять на состав СПЧ", - ответил Фадеев на соответствующий вопрос издания.

В скором времени глава СПЧ планирует провести заседание совета для определения основных направлений работы, а также внесения изменений в повестку дня.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова, который ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста. В сентябре этого года Федотову исполнилось 70 лет.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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