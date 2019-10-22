ВЦИОМ: более 60% россиян считают, что сбалансированное питание способно заменить витамины

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян считают, что для восполнения витаминного баланса достаточно сбалансированного питания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Более половины россиян (64%) считают, что сбалансированное питание удовлетворяет потребность организма в полезных веществах за счет их содержания в продуктах", - говорится в материалах исследования.

Этого мнения чаще придерживаются мужчины (70%). "Также данная позиция распространена среди жителей сел (72%), что, возможно, обусловлено большими возможностями для самостоятельного выращивания полезных продуктов в сравнении с теми, кто проживает в городской местности", - говорится в исследовании.

Треть россиян (32%), напротив, считают, что потребляемых с пищей полезных веществ недостаточно, поэтому необходимо дополнительно принимать витамины и минералы. "Активно поддерживают данную точку зрения женщины (38%), молодежь 18-24 лет (40%) и 25-34 лет (35%), а также жители городов-миллионников и крупных городов с населением 500-950 тыс. (по 39%)", - отмечается в материалах исследования.

При этом 38% россиян в течение последнего года принимали витамины, 69% из них руководствовались рекомендациями врача. "Топ причин приема витаминов в последний год: болезнь, поддержание здоровья, недостаток витаминов в продуктах", - говорится в исследовании.

Позиция диетолога

Как рассказал ранее ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян, в организме любого человека должно быть "соответствие химического состава рациона физиологическим потребностями по пищевым веществам и биологически активным веществам". Соответственно, люди "должны получить из пищи, из рациона, порядка 170 химических соединений". И, поскольку многие "должны сокращать объем рациона, то часто жизненно важных пищевых веществ не хватает". Значит, пояснил диетолог, те, кто недополучает витамины, могли бы "минеральные комплексы принимать".

Как пояснил эксперт, "сегодня человек в большей степени не доедает витаминов группы B, витамина D, жирных полиненасыщенных кислот, а также пищевых волокон". Для устранения дефицита Тутельян рекомендует обычный хлеб заменить хлебом из муки грубого помола, чаще есть жирную рыбу и включать в рацион обогащенные продукты.

Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 октября среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.