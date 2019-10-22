Более 60 органов власти регионов поддержали проект о воссоздании вытрезвителей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Органы законодательной и исполнительной власти 56 российских регионов по состоянию на 21 октября (срок предоставления отзывов) прислали в Госдуму официальные позиции по поводу законопроекта, который дает право субъектам РФ создавать медицинские вытрезвители. Об этом сообщил ТАСС Алексей Диденко - глава комитета нижней палаты парламента по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в который поступают отзывы.

"Всего поступил 81 отзыв высших законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти из 56 субъектов РФ, из которых 62 отзыва положительные, а 19 отрицательные", - сказал Диденко.

При этом он подчеркнул, что консолидированное мнение за принятие законопроекта о воссоздании в РФ вытрезвителей высказали органы исполнительной и законодательной власти только в 20 субъектах, в двух регионах местные парламенты и исполнительная власть совместно выступили против принятия документа.

По словам Диденко, первое чтение законопроекта запланировано на 24 октября. Депутат не исключил, что отзывы регионов на законопроект также будут поступать в комитет и после первого чтения документа.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала данный законопроект, высказав ряд замечаний. В частности, по мнению комиссии, в законопроекте требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления и содержания в них лиц в состоянии опьянения, а также определить виды помощи, которая будет оказываться в спецучреждениях.

В правительстве также отметили, что законопроект должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.

По словам главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, который является одним из авторов документа, мнение региональных властей по данному законопроекту было запрошено в том числе для понимания, какие суммы субъекты РФ с уже созданными вытрезвителями тратят на их содержание.

История вопроса

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. МВД, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. Вместе с тем, по данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В России отмечался существенный рост числа преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений, которые совершались в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за алкогольного опьянения.

В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Члены Совета Федерации совместно с депутатами Госдумы 14 мая внесли в нижнюю палату парламента законопроект, дающий право регионам на создание медицинских вытрезвителей. Речь идет о создании таких учреждений в регионах на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.

По словам Рязанского, в ряде субъектов (на конец апреля было известно о 20 регионах) уже есть медвытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства.

В начале июля стало известно, что Счетная палата РФ не поддержала законопроект, так как в документе нет информации о нагрузке на бюджеты субъектов, которая может возникнуть после реализации предлагаемых проектом изменений.