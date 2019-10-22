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Во Владивостоке привлекли к ответственности водителя внедорожника, не пропустившего скорую

Местный житель не стал отрицать вины

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Полицейские во Владивостоке установили личность водителя внедорожника, который не пропустил машину скорой помощи. Возбуждено административное дело, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

В минувшие выходные в социальных сетях был опубликован видеоролик, на кадрах которого зафиксировано, как внедорожник, двигаясь в центре города в светлое время суток, не дает проезда машине скорой помощи с включенными сигналами и звуком.

"Госавтоинспекция провела проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент грубого нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника. Водитель не предоставил преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком <…> Правонарушителя привлекли к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель внедорожника - 62-летний житель Владивостока - отрицать своей вины не стал. По данным МВД, он не обратил внимание на спецавтомобиль.

Возбуждено дело по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы"). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей или лишение права управления до трех месяцев. Материалы дела направлены в мировой суд.

Теги
РоссияПриморский край
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