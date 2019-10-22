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Помпео встретится 22 октября с митрополитом Волоколамским Иларионом

Встреча пройдет в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретится во вторник в американской столице с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"15:30 (22:30 мск - прим. ТАСС). Госсекретарь Помпео встречается с митрополитом Волоколамским Иларионом в Госдепартаменте", - отмечается в распространенном документе.

В американском дипведомстве подчеркнули, что беседа пройдет в закрытом для прессы режиме. Госдепартамент редко публикует сообщения для СМИ по итогам такого рода встреч. В ведомстве пока не ответили на вопрос ТАСС о возможных темах беседы Помпео и митрополита Илариона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 2 октября, что США оказывают давление на православные церкви на Ближнем Востоке и в Северной Африке, требуя от них признать новую церковную структуру - так называемую Православную церковь Украины.

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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