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Власти Приморья просят открыть сборку самолетов на 322-м авиаремонтном заводе

Представитель Федерации профсоюзов Приморья отметил необходимость увеличения гособоронзаказа как минимум на четыре единицы техники, чтобы работники остались на заводе

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Приморья и руководство 322-го Авиационного ремонтного завода направили в правительство РФ предложение наладить на предприятии сборку гражданских самолетов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона. Это помогло бы загрузить предприятие, более 50 работников которого хотят уволиться из-за сокращения рабочей недели.

Завод - ведущее на Дальнем Востоке предприятие по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации. Численность его работников составляет 582 человека. С 17 октября рабочая неделя на заводе до двух дней в связи с незагруженностью предприятия гособоронзаказом, задержкой оплаты выполненных работ и выплат аванса по текущим контрактам. Представитель Федерации профсоюзов Приморья (ФППК) сообщил ТАСС, что в связи с этим 52 человека заявили о намерении уволиться, еще около 180 человек уже уволились с января по август.

"По итогам встречи подготовлено ходатайство на имя [премьер-министра Дмитрия] Медведева за подписью губернатора Приморского края о поддержке проекта по сборке гражданских самолетов. А также обсудили возможность обращения в адрес руководства холдинга и руководства страны по обеспечению загрузки предприятия для сохранения штата сотрудников и необходимых для работы завода компетенций", - сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации по итогам встречи директора департамента промышленности региона Алексея Пикалова с руководством предприятия.

Представитель ФППК сообщил ТАСС, что, чтобы работники остались на заводе, нужно, чтобы гособоронзаказ увеличился как минимум на четыре единицы техники. Для выполнения нынешнего плана в четыре единицы самолетов достаточно 200 работников, поэтому остальные "рискуют остаться за бортом".

Предприятие находится в селе Воздвиженка в Уссурийском городском округе Приморья, население села составляет около 6,5 тыс. человек. На предприятии ведется ремонт самолетов Су-24МР, вертолетов Ми-8 и Ка-32 и другой авиатехники, а также самолетов легкомоторной авиации, авиационной техники двойного назначения и гражданской авиации.

Теги
РоссияПриморский край
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