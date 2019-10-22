В Японии около 550 тыс. человек амнистированы в связи с интронизацией императора

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Японии по случаю восшествия на престол нового императора страны Нарухито приступило во вторник к осуществлению амнистии, которая затрагивает около 550 тыс. человек. Она проводится в соответствии с решением кабинета министров, принятым 18 октября, передает национальное общественное телевидение.

Амнистия не затрагивает лиц, отбывающих наказание в тюрьмах или совершивших тяжкие преступления против личности. Речь идет в основном о полном восстановлении в правах ранее осужденных за не слишком серьезные правонарушения. Почти 82,5% из них были наказаны в связи с дорожно-транспортными происшествиями. Среди амнистируемых лишь чуть более 3% были осуждены за преступления, связанные с насилием.

Амнистия проводилась в Японии и в 1990 году по случаю интронизации предыдущего императора Акихито, который в нынешнем году добровольно передал престол своему сыну Нарухито. Тогда получили смягчение наказания или снятие судимости 2,5 млн человек. Сейчас в тюрьмах Японии содержатся менее 57 тыс. осужденных.

Нынешний император Нарухито взошел на престол 1 мая. Однако главная церемония по этому поводу проводится во вторник с участием почти 2 тыс. гостей, включая представителей 174 стран и территорий.