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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

В Хакасии проходят похороны троих погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Семьям погибших окажут материальную помощь

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Похороны троих погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае проходят во вторник в Ширинском районе Хакасии. Об этом сообщил ТАСС глава районной администрации Сергей Зайцев.

"Я нахожусь в поселке Туим на похоронах двоих погибших, одновременно идут похороны в селе Целинное. Завтра пройдут похороны еще одного погибшего в поселке Шира", - сказал Зайцев.

Он добавил, что представители компании "Сисим" организовали доставку тел и похороны, а также окажут материальную помощь семьям погибших.

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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

Прорыв дамбы золотодобывающей артели произошел в Красноярском крае 19 октября. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, в том числе приехавшие из Хакасии, пятеро числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 27 человек. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.

 

По факту ЧП возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В качестве приоритетной версии ЧП следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ. Суд в Красноярске 21 октября арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных: горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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