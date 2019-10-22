В Хакасии проходят похороны троих погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Похороны троих погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае проходят во вторник в Ширинском районе Хакасии. Об этом сообщил ТАСС глава районной администрации Сергей Зайцев.

"Я нахожусь в поселке Туим на похоронах двоих погибших, одновременно идут похороны в селе Целинное. Завтра пройдут похороны еще одного погибшего в поселке Шира", - сказал Зайцев.

Он добавил, что представители компании "Сисим" организовали доставку тел и похороны, а также окажут материальную помощь семьям погибших.