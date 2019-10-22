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Новый очаг вируса африканской чумы свиней обнаружен в Приморье

Вирус был обнаружен в пробах, взятых у мертвого кабана

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на территории Пограничного района Приморья, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Пограничного района в 3,5 км на юго-запад от [реки] Пади Поперечной", - говорится в сообщении.

Вирус был обнаружен в пробах, взятых у трупа дикого кабана. Ветеринарная инспекция рекомендовала ввести карантин на данной территории.

Специалисты уже фиксировали ранее очаги АЧС на территориях Пограничного, Красноармейского, Дальнереченского, Ханкайского и Надеждинского районов, а также города Дальнереченска и Лесозаводского городского округа. Всего на территории Приморского края было зарегистрировано 20 очагов, в девяти из них карантин уже отменен.

Теги
РоссияПриморский край
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