Аэропорт Внуково в Москве работает в штатном режиме

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково в Москве в настоящий момент работает в штатном режиме, скопления людей на входе не наблюдается. Об этом сообщается во вторник в Twitter аэропорта Внуково.
"В настоящий момент скопления людей на входе в терминал аэропорта Внуково не наблюдается. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.
В настоящий момент скопления людей на входе в терминал аэропорта Внуково не наблюдается. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. pic.twitter.com/t4juKFaFiC— Аэропорт Внуково ✈ (@VnukovoAirport) 22 октября 2019 г.
Ранее Life сообщил, что из-за нехватки персонала на входе в аэропорт образовалась большая очередь, пассажиры не могли попасть в здание. В пресс-службе Внуково ТАСС уточнили, что она наблюдалась только в течение 10-15 минут.