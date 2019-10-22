Аэропорт Внуково в Москве работает в штатном режиме

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково в Москве в настоящий момент работает в штатном режиме, скопления людей на входе не наблюдается. Об этом сообщается во вторник в Twitter аэропорта Внуково.

"В настоящий момент скопления людей на входе в терминал аэропорта Внуково не наблюдается. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.