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Аэропорт Внуково в Москве работает в штатном режиме

В пресс-службе аэропорта уточнили, что большая очередь на вход в терминал наблюдалась в течение 10-15 минут

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково в Москве в настоящий момент работает в штатном режиме, скопления людей на входе не наблюдается. Об этом сообщается во вторник в Twitter аэропорта Внуково.

"В настоящий момент скопления людей на входе в терминал аэропорта Внуково не наблюдается. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее Life сообщил, что из-за нехватки персонала на входе в аэропорт образовалась большая очередь, пассажиры не могли попасть в здание. В пресс-службе Внуково ТАСС уточнили, что она наблюдалась только в течение 10-15 минут.

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