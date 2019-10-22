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Швыдкой заявил, что культурные обмены позитивно влияют на отношения России и Британии

В качестве конкретного примера успешного сотрудничества Москвы и Лондона в сфере культуры спецпредставитель президента назвал проходящий в 2019 году перекрестный Год музыки Великобритании и России

ЛОНДОН, 22 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Успешное взаимодействие в области культуры, науки, образования оказывает позитивное влияние на отношения России и Великобритании даже в ситуации, когда контакты между странами на политическом уровне практически заморожены. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он принимает участие в двухдневной конференции под названием "Британская и российская идентичности и культуры в сравнительной и межкультурной перспективе, XIX-XX века". Круглый стол, организованный российским Фондом фундаментальных исследований и Исследовательским советом по искусству и гуманитарным наукам Великобритании, собрал большую команду российских и британских ученых.

"Сегмент культурных, научных, образовательных, молодежных связей открыт и не подвергается политическому давлению. Это то, что сегодня можно активно развивать с нашими британскими партнерами. Конечно, это не заменяет политических контактов и политический диалог, однако создает атмосферу, которая ему способствует и влияет на двусторонние отношения", - сказал Швыдкой.

Дорога с двусторонним движением

Параллельно с участием в конференции спецпредставитель президента РФ провел в понедельник встречи в Палате лордов британского парламента, а во вторник у него запланированы переговоры в британском МИД с директором департамента Восточной Европы и Центральной Азии Мартином Харрисом.

"Мы будем говорить о том, что Россия готова для широких контактов в культурной, научной, образовательной сферах, у нас нет никаких предубеждений против британцев. Но это не означает, что нам нужно что-то большее, чем им, потому что контакты в этих областях - это дорога с двусторонним движением", - указал Швыдкой. "Если у британцев есть интерес к контактам с Россией, а он, судя всему, есть, то мы, естественно, будем этому содействовать", - добавил он.

"Большие переговоры у меня пройдут с Киараном Дивейном - исполнительным директором Британского совета. Через него сегодня в значительной сфере осуществляются контакты в области образования, культуры, молодежных обменов и науки", - отметил собеседник агентства.

В качестве конкретного примера успешного сотрудничества Москвы и Лондона в сфере культуры он назвал проходящий в этом году перекрестный Год музыки Великобритании и России. В РФ уже состоялись более 90 концертов, связанных с британской музыкой, в Соединенном Королевстве с гастролями побывал Большой театр и ведущие оркестры и филармонии. Завершится перекрестный год в Москве в 2020 году большим фестивалем Генделя, германского композитора, большая часть творческой жизни которого прошла в Великобритании.

"Проектов много, например, в 2021 году Музей Виктории и Альберта планирует провести огромную выставку искусства Фаберже, это будет совместный проект с Россией", - сказал Швыдкой. "С 11 по 14 ноября в Москву приезжает большая группа ректоров британских университетов вместе с Дивейном. Они будут обсуждать вместе с нашими ведущими вузами программу академического и исследовательского сотрудничества", - добавил он.

Теги
ВеликобританияРоссияШвыдкой, Михаил Ефимович
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