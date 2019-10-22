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В России число содержащихся в СИЗО впервые составляет менее 100 тыс. человек

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний сообщили также, что число осужденных в исправительных колониях в течение года снизилось на 30 тыс.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Количество заключенных под стражу в российских СИЗО впервые составляет менее 100 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

"В текущем году численность лиц, содержащихся в следственных изоляторах, опустилась ниже 100 тыс. человек. Численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории РФ", - сообщили во ФСИН.

По данным службы, по состоянию на 1 октября в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, содержался 98 301 человек (на 1 октября 2018 года - 100 581 человек).

Также в пресс-бюро отметили, что число осужденных в исправительных колониях в течение года снизилось на 30 тыс. человек - с 463 тыс. до 434 тыс. осужденных к 1 октября. Наибольшее снижение количества осужденных по сравнению с началом года отмечается в Свердловской области (1344 человека), Пермском крае (1249 человек) и Красноярском крае (1172 человек).

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