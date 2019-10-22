Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии подали случайно

ТАСС, 22 октября. /ТАСС/. Российский ледокол "Тор" по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в оборудовании во время шторма. Судно и экипаж в порядке, ледокол продолжает движение по маршруту, сообщил ТАСС во вторник представитель Росморречфлота.

"Никаких проблем нет, ледокол в порядке, экипаж в безопасности. Сигнал бедствия был подан случайно в связи с обесточиванием во время шторма части оборудования. Тревога отменена", - сказал собеседник. Он уточнил, что после включения оборудования "произошла самовольная подача сигнала".

Судно следует по маршруту из Санкт-Петербурга в Сабетту (ЯНАО).

Представитель спасательных служб Южной Норвегии в свою очередь сообщил, что опасности для ледокола нет, два двигателя из четырех работают, поэтому экипаж способен управлять судном.

"У нас есть два буксира, которые готовы помочь судну добраться в порт. Но мы хотим подождать, пока ветер немного утихнет через четыре-шесть часов. Пока еще не принято решение, какой порт это будет", - добавил он.

По словам собеседника агентства, все члены команды решили остаться на борту, хотя норвежская сторона предлагала эвакуировать их вертолетом.

По словам командующего спасательной операцией Сесилии Эверсвеен, которые приводит телеканал NRK, сейчас ледокол находится в 12 морских милях (22,2 км) от норвежского побережья, к нему направляются катера береговой охраны и службы спасения.

О ледоколе

Дизель-электрический ледокол "Тор" входит в состав Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт". В последние годы, согласно данным предприятия, ледокол, имеющий относительно небольшие габариты и осадку 6,5 метра, используется для ледокольного обеспечения судов в морском порту Сабетта.

Ледокол "Тор" проекта 374 построен в 1964 году на судоверфи компании Wärtsilä в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году Росморпорт выкупил ледоколы "Тор" и "Юрий Лисянский". Судно способно преодолевать лед толщиной до 1 метра. Экипаж состоит из 33 человек.