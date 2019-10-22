Марш памяти конструктора Калашникова пройдет в Самаре при участии 2 тыс. юнармейцев

САМАРА, 22 октября. /ТАСС/. Акция в память о конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове с участием 2 тысяч юнармейцев пройдет в Самаре 31 октября на площади Куйбышева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"На центральной площади Самары (площади Куйбышева) 31 октября состоится акция памяти "Юнармейский марш Калашникова" с участием более 2 тыс. юнармейцев", - говорится в сообщении.

Акция проводится по случаю исполнения в этом году 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора. Участие в мероприятии примут юнармейцы со всех муниципалитетов региона.

"В акции в память о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове примут участие 47 лучших юнармейских коллектива по 52 человека каждый. Это масштабная акция не только в рамках Самарской области, но и всей страны", - сказал начальник штаба самарского отделения "Юнармии" Алексей Родионов.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.