Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Марш памяти конструктора Калашникова пройдет в Самаре при участии 2 тыс. юнармейцев

Мероприятие пройдет 31 октября

САМАРА, 22 октября. /ТАСС/. Акция в память о конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове с участием 2 тысяч юнармейцев пройдет в Самаре 31 октября на площади Куйбышева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

На эту тему
Топ-10 выдающихся российских конструкторов стрелкового оружия

"На центральной площади Самары (площади Куйбышева) 31 октября состоится акция памяти "Юнармейский марш Калашникова" с участием более 2 тыс. юнармейцев", - говорится в сообщении.

Акция проводится по случаю исполнения в этом году 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора. Участие в мероприятии примут юнармейцы со всех муниципалитетов региона.

"В акции в память о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове примут участие 47 лучших юнармейских коллектива по 52 человека каждый. Это масштабная акция не только в рамках Самарской области, но и всей страны", - сказал начальник штаба самарского отделения "Юнармии" Алексей Родионов.

Советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.

Теги
РоссияКалашников, Михаил ТимофеевичСамарская область
Реклама на ТАСС
Илон Маск отправил первый твит через разрабатываемую SpaceX спутниковую сеть
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей за счет развертывания на околоземной орбите большого числа малых аппаратов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС