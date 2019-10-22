Более 150 тыс. человек подали заявки на конкурс "Лидеры России"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" получили более 150 тыс. заявок на участие в проекте со всех регионов страны и 60 иностранных государств. Об этом сообщила во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России". На сегодняшний день мы получили 151,6 тыс. заявок из всех регионов России и 60 стран", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", руководителя конкурса Алексея Комиссарова.

Он напомнил, что регистрация на конкурс завершится 27 октября в 23:59 мск. "Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса, в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии", - добавил Комиссаров.

Он уточнил, что по количеству заявок в настоящий момент лидирует Москва (19,26%), на втором месте - Санкт-Петербург (8,14%), на третьем - Московская область (6,13%).

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Итоги конкурса, как ожидается, будут подведены в марте - апреле 2020 года.