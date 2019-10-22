На подготовку школьников к олимпиаде по математике планируют направить 13,5 млн рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минпросвещения объявило конкурс на повышение качества подготовки сборной команды РФ, которая будет участвовать в международной математической олимпиаде в России в 2020 году. Максимальная цена контракта - 13,5 млн рублей, соответствующая информация размещена на единой электронной торговой площадке.

"Результаты, показанные школьниками на таких соревнованиях, позволяют судить в том числе и об общем уровне образования в стране. <…> Так как в 2020 году Россия принимает международную математическую олимпиаду, повышение качества подготовки сборной команды РФ, несомненно, является актуальной задачей для страны", - говорится в документации к контракту. По данным портала, "максимальная цена государственного контракта - 13,5 млн рублей".

Проект направлен на создание условий для подготовки сборной РФ к участию в олимпиаде по математике. В задачи входит организация стажировок для тренеров, тренингов и видеоуроков для кандидатов в сборную.

Международная математическая олимпиада пройдет в 2020 году в Санкт-Петербурге с 8 по 18 июля.