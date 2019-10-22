Тропа зубра в ноябре откроется на территории Кавказского государственного заповедника

МАЙКОП, 22 октября. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник в начале ноября откроет на территории кордона Лаура в Сочи для посещения туристов новый объект - "Тропу зубра", проложенную волонтерами для экологического просвещения и отдыха всей семьей. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе заповедника.

"Мы в начале ноября откроем на территории кордона Лаура в Сочи уникальный эколого-просветительский и познавательный объект, возведенный силами волонтеров компании "Норникель". "Тропа зубра" - это площадка, преодолевая которую каждый может получить массу информации о символе заповедника - кавказском зубре, его среде обитания, повадках, образе жизни. Объект разработан для детского и семейного отдыха, однако задача, стоявшая перед заповедником - организовать не просто отдых и развлечение для гостей, но и экологическое просвещение", - сказали в пресс-службе.

В качестве экспертов при разработке тропы, протяженность которой 400 метров, привлекались специалисты фонда "Заповедное посольство". По словам замдиректора по экологическому просвещению Кавказского заповедника Ольги Пеговой, идя по тропе, гость заповедника получает полное представление о жизни зубров, а также узнает историю исчезновения животных и восстановления популяции. Посетители преодолевают препятствия - из лесного пояса поднимаются в альпику и потом спускаются обратно, в зависимости от времени года.

"В рамках сотрудничества с благотворительным фондом "Заповедное посольство" был разработан квест, пройти который можно как в индивидуальном порядке, так и в составе организованных групп. Финансовую и организационную поддержку в реализации проекта Кавказскому заповеднику оказала компания "Норникель" и ее эковолонтеры из разных городов присутствия компании. Цель экомарафона - объединить команды добровольцев.

Сейчас проводятся последние подготовительные работы к открытию тропы, но из желающих первыми пройти по ней уже выстраивается очередь, и сотрудникам заповедника пришлось открыть предварительную запись на посещение объекта.

Флора заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна - 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 - рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан, а также два выпущенных в дикую природу переднеазиатских леопарда, которые были выращены в Сочинском центре восстановления популяции этих животных.