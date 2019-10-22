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Незарегистрированные в России лекарства ввезут в страну до ноября

Московский эндокринный завод договорился о закупке препаратов с производителями из Великобритании, Германии и Франции

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ обещает ввезти незарегистрированные в России лекарства до конца октября, в настоящее время ведется подготовка соответствующих контрактов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"В полном соответствии с требованиями, установленными Конвенцией от 21 февраля 1971 г. о психотропных веществах, первые партии лекарственных препаратов будут ввезены в РФ до конца октября. В настоящее время ФГУП "Московский эндокринный завод" ведется работа с субъектами РФ по подготовке договоров на поставку препаратов, которые будут подписаны после того, как импортные лекарственные препараты пройдут таможенную обработку на территории РФ", - сообщили в министерстве, добавив, что до начала следующего года все лекарства будут поставлены регионам.

Московский эндокринный завод договорился о закупке лекарственных препаратов с производителями из Великобритании, Германии и Франции, а также с рядом других компаний после переговоров с 30 иностранными производителями, уточнили в Минпромторге.

Завод отвечает за ввоз и распределение в этом году 11270 упаковок незарегистрированных психотропных лекарственных препаратов для детей, нуждающихся в таких препаратах по жизненным показаниям. Речь идет о таких препаратах, как "Диазепам", "Клобазам", "Мидазолам", "Фенобарбитал".

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что численность детей, которым показаны не зарегистрированные в России лекарства, может вырасти. Потребность в незарегистрированных лекарственных препаратах собирают профильные Национальные медицинские исследовательские центры. Представители общественных организаций заявляли о том, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах.

В Министерстве здравоохранения РФ разработали также памятку для родителей о том, как получить незарегистрированные лекарства. Она состоит из двух частей: для родителей, у которых уже есть заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей, и для тех семей, у которых пока нет необходимых документов. Памятку с рекомендациями уже разослали в региональные органы управления здравоохранением.

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