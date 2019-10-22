Илон Маск отправил первый твит через разрабатываемую SpaceX спутниковую сеть

ТАСС, 22 октября. Американский предприниматель Илон Маск написал первый твит, используя спутниковую сеть Starlink, разрабатываемую его компанией SpaceX для обеспечения всемирного доступа к высокоскоростному интернету пятого поколения (5G).

"Отправляю это сообщение через спутник Starlink. Ух ты, сработало", - отметил Маск в своем Twitter.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Для ее использования, по заявлению SpaceX, абонентам необходимо будет приобрести портативное оборудование стоимостью $100-300. Это значительно дешевле интернета, который обеспечивают в настоящее время геостационарные спутники-ретрансляторы.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов. В мае этого года в космос были выведены первые 60 спутников.