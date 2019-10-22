Кабмин хочет расширить права иностранных владельцев жилья в сфере миграционного учета

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, дающий всем иностранным гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в России, право выступать принимающей стороной для других иностранцев. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане не вправе ставить других иностранцев на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Исключения предусмотрены для высококвалифицированных специалистов.

"Указанное правило, по сути, является ограничением права иностранных граждан, являющихся собственниками жилых помещений на территории РФ, распоряжаться своим имуществом", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона устанавливает возможность для граждан РФ, иностранных граждан, иностранных юридических лиц, находящихся за границей и владеющих жилыми помещениями на территории России, выполнять обязанности принимающей стороны через представителя.

Документом также предлагается уравнять в правах и обязанностях постоянно и временно проживающих иностранцев в части постановки на миграционный учет по месту пребывания. Кроме того, инициатива предусматривает возможность подачи уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в электронной форме через портал госуслуг.

"Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию механизмов миграционного учета иностранных граждан, а также станет одним из элементов укрепления национальной безопасности РФ", - считают в кабмине.