Более 7 тыс. сирийцев перебрались в Ирак с начала турецкой операции в Сирии

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 7,1 тыс. граждан Сирии перебрались в Ирак после начала 9 октября Турцией военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило во вторник Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"По состоянию на сегодняшнее утро более 7,1 тысячи человек прибыли в Ирак, - заявил на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Андрей Махечич. - Большинство и них - около 7 тыс. - размещены в лагере Бардараш примерно в 140 км от сирийско-иракской границы".

"Большинство сирийских беженцев прибыли из городов и деревень на северо-востоке Сирии, - отметил он. - Три четверти прибывших - это женщины и дети". Некоторые беженцы, особенно дети, нуждаются в социально-психологической помощи, поскольку они оказались в эпицентре боев, сказал Махечич. Официальный представитель напомнил, что до нынешней военной эскалации на территории Ирака насчитывалось 228 тыс. беженцев и Сирии, покинувших свою страну в предыдущие годы вследствие конфликта.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.