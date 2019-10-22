Управделами президента урегулировало все вопросы с Киркоровым

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Управление делами президента РФ не имеет претензий к народному артисту России Филиппу Киркорову, заявила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"Все вопросы урегулированы в правовом порядке, Управление делами президента РФ не имеет претензий к Филиппу Бедросовичу Киркорову", - сказала Крылова.

В августе ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский", входящий в структуру Управления делами президента РФ, подал иск к Киркорову о взыскании около 82 тыс. рублей. Как тогда поясняла Крылова, учреждение просило певца возместить расходы, связанные с организацией дополнительного питания для артистов его труппы во время репетиций и концерта в августе 2018 года.