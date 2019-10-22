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Управделами президента урегулировало все вопросы с Киркоровым

Ранее "Комбинат питания "Кремлевский", входящий в структуру Управления делами президента, подал к певцу иск о взыскании 82 тыс. рублей
Филипп Киркоров Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Филипп Киркоров
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Управление делами президента РФ не имеет претензий к народному артисту России Филиппу Киркорову, заявила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"Все вопросы урегулированы в правовом порядке, Управление делами президента РФ не имеет претензий к Филиппу Бедросовичу Киркорову", - сказала Крылова.

В августе ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский", входящий в структуру Управления делами президента РФ, подал иск к Киркорову о взыскании около 82 тыс. рублей. Как тогда поясняла Крылова, учреждение просило певца возместить расходы, связанные с организацией дополнительного питания для артистов его труппы во время репетиций и концерта в августе 2018 года.

Теги
РоссияКиркоров, Филипп Бедросович
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