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Саммит Россия – Африка

ТАСС открыл бесплатный доступ к фотоматериалам саммита и форума Россия - Африка

Обязательное условие использования изображений фотобанка в профессиональной деятельности - ссылка на Саммит и Экономический форум Россия - Африка

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС, официальное фотохост-агентство саммита и экономического форума Россия - Африка, открыло специальный сайт russia-africa2019.tass.photo. На нем репортажи фотожурналистов ТАСС доступны для просмотра и бесплатного скачивания в высоком разрешении всем гостям, участникам и представителям СМИ, аккредитованным на мероприятии.

Сервис позволяет в режиме реального времени получать доступ к фоторепортажам со всех мероприятий, открытых для СМИ.

Обязательное условие использования изображений фотобанка в профессиональной деятельности - ссылка на Саммит и Экономический форум Россия - Африка.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы крупные африканские интеграционные объединения и организации.

Параллельно с саммитом в Сочи пройдет экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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