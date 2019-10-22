Почти 2 тыс. африканцев поступили в 2019 году на бюджетные места в российские вузы

Наибольшее число студентов зачислено по квоте из стран, которые относятся к традиционным партнерам России в области образовательного сотрудничества. Среди них Замбия - зачислены 139 студентов, Ангола - 134, Египет - 107, Конго - 103, Нигерия - 98.

"По итогам прошедшей отборочной кампании в рамках квоты распределены в вузы 1920 кандидатов из 49 стран африканского континента. В 2018-2019 учебном году были зачислены 2066 кандидатов из 52 стран Африки", - сказали в пресс-службе.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Почти две тысячи граждан африканских государств поступили в 2019 году в российские вузы. Наибольшее число студентов зачислено из Замбии, Анголы, Египта и Конго, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки в преддверии саммита Россия - Африка в Сочи.

Отмечается, что на платные отделения в 2018-2019 учебном году принято 4064 гражданина из 52 африканских стран. Наибольшее число студентов поступили из Египта (948 человек), Марокко (594), Нигерии (287), Алжира (243).

В 40 вузах, подведомственных Минздраву России, сегодня обучаются 4865 студентов из Африки. За счет средств бюджета - 305 студентов, из них 100% по квоте на обучение иностранных граждан правительства РФ.

"По сравнению с 2017 годом количество студентов увеличилось на 12%: с 4345 человек в 2017 году до 4865 человек в 2018 году", - отмечают в Минздраве. Прием иностранных граждан из стран Африки в 2018-2019 учебном году составил 1042 человек, из них по квоте 83 человека.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, по данным на 1 октября 2018 года в российских вузах всего училось 17 тыс. 58 граждан из стран Африки, из них 4204 человек - за счет средств федерального бюджета и 12 тыс. 854 - по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Студенты из Африки проходят обучение по таким специальностям, как лечебное дело, стоматология, фармация, экономика, нефтегазовое дело, строительство, электроэнергетика и электротехника, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, инфокоммуникационные технологии и системы связи.

"Обучаются граждане Африки по всей территории РФ", - сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Они учатся в таких вузах, как Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Астраханский государственный медицинский университет, Российский университет дружбы народов, Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Северо-Кавказский федеральный университет, НИТУ "МИСиС" и других.

Научное сафари

Как отметили в Минобрнауки, сегодня в рамках межвузовского сотрудничества реализуются совместные исследования, обмены и стажировки. В этом плане наиболее показательны контакты РУДН с университетами Анголы, Камеруна, Намибии, Нигерии, Замбии и других стран. "РУДН имеет 52 соглашения с вузами стран Африки ниже Сахары и возглавляет Консорциум российских университетов по совместной реализации кластерного подхода, выполняя функцию координатора проектной деятельности партнеров", - отметили в пресс-службе.

Африканские страны проявляют интерес к программам фундаментальных исследований по линии Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Так, Россия активно взаимодействует с научными организациями Египта и ЮАР: соглашение между ОИЯИ и Арабской республикой Египет подписано в 2009 году, с ЮАР работа ведется в рамках дорожной карты, согласованной в 2018 году.

Другой наиболее яркий пример двустороннего сотрудничества - отношения с Гвинейской Республикой, сообщили в пресс-службе Минздрава. Так, в Гвинее в конце 2019 года завершаются пострегистрационные исследования российской вакцины для профилактики Эболы "ГамЭвак-Комби".

"Механизм действия этой векторной вакцины может стать основой для создания препаратов для борьбы с тропическими болезнями и другими инфекционными заболеваниями", - рассказали в министерстве. Отмечается, что препарат можно хранить в условиях бытового холодильника, а не при экстремально низких температурах, что особенно актуально для Африки.

Кроме того, в 2019 году Минобрнауки начало реализацию "Научно-образовательной инициативы для Уганды и стран Восточной Африки", цель которой - развитие стран региона, их отраслей экономик с использованием российских научных и инновационных разработок. "Российская сторона предлагает вести взаимодействие комплексно, через скоординировано управляемые программы, включающие проведение научных изысканий, формирование отраслевого проекта развития, подготовку кадров, передачу технологий и знаний", - отмечают в Минобрнауки.

Реализация пилотного проекта инициативы начали в 2019 году. Был определен перечень отраслей экономики, для развития которых целесообразно задействовать научно-образовательное сотрудничество. Он включает сельское хозяйство, минерально-сырьевой сектор, энергетику и экологию.