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Москалькова уверена, что Фадеев продолжит и укрепит серьезную работу СПЧ

Омбудсмен также поблагодарила прежнего руководителя СПЧ Михаила Федотова за эффективное взаимодействие, поддержку и сотрудничество с институтом уполномоченного по правам человека

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что новый глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев укрепит работу, которую ведет СПЧ на протяжении многих лет.

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"Уверена, что Валерий Александрович Фадеев продолжит и укрепит ту серьезную работу, которую ведет Совет все эти годы, основываясь на главном принципе правозащиты - во главе угла всегда стоит человек, его права и свободы", - приводятся слова Москальковой во вторник на сайте уполномоченного по правам человека.

Омбудсмен поблагодарила прежнего руководителя СПЧ Михаила Федотова за эффективное взаимодействие, поддержку и сотрудничество с институтом уполномоченного по правам человека, "которое из года в год становится все более продуктивным и разносторонним". Москалькова подчеркнула, что Федотов в качестве главы СПЧ продемонстрировал "яркий пример служения интересам российских граждан, принципам законности и справедливости". По ее мнению, за время своей работы правозащитник снискал "заслуженное уважение среди коллег и признание в обществе".

В понедельник секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова, который ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста. В сентябре этого года Федотову исполнилось 70 лет.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаФадеев, Валерий Александрович
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