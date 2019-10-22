В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам за шпионаж и другие преступления

ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Апелляционная палата Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР) приговорила украинского журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - цитирует сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей.

Станислава Асеева признали виновным в шпионаже и подстрекательстве к нему, организации экстремистского сообщества, призывам к экстремистской деятельности и осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности республики.

По информации правоохранителей ДНР, с марта 2015 года по май 2017 года Асеев вел разведку мест дислокации подразделений Народной милиции республики и передавал полученные сведения представителям Службы безопасности Украины. Кроме того, он вербовал проукраински настроенных пользователей соцсетей для сбора и передачи сведений, которые могли бы быть использованы против безопасности республики.

В ДНР ранее приговорили к 30 годам лишения свободы украинского силовика, который участвовал в обстреле Докучаевска, что привело к гибели и ранению нескольких жителей республики, а также к повреждению и уничтожению жилых домов.