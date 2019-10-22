Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Затонувшее до эпохи Ивана Грозного судно обнаружено на дне Волги в Самарской области

В акватории Среднего Поволжья это первая находка подобного рода

САМАРА, 22 октября. /ТАСС/. Старинное судно, построенное в XIV-XV веках, обнаружено на дне Волги в районе села Винтовка Самарской области. Об этом говорится в сообщении Самарского государственного технического университета.

"В результате исследования был установлен возраст объекта - 1415 год (±85 лет). Даже с учетом погрешности результат данного исследования свидетельствует о том, что в Волге лежит корабль, созданный и затонувший еще до эпохи Ивана Грозного", - говорится в сообщении.

Идентификацию объекта проводили ученые самарского технического университета, научные экспедиции проводились при участии профессиональных водолазов и представителей московской научно-производственной компании "Экран". Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН в Томске проводил радиоуглеродный анализ поднятой деревянной частицы судна.

"Для точной идентификации объекта и ответа на многочисленные возникающие вопросы требуется проведение еще целого ряда серьезных исследований. Однако уже сейчас можно сказать, что сохранившегося судна подобных размеров, соотносимого с датируемым периодом, ранее в акватории Среднего Поволжья и, в частности, в пределах территории Самарской области еще не находили", - цитируют в сообщении доктора исторических наук, заведующую кафедрой "Социология, политология и история Отечества" университета Екатерину Семенову.

В результате исследований выяснилось, что ладья длиной 50 метров и шириной 20 метров использовалась в XIV-XV веках. На средневековый возраст указывает также поднятый с корабля фрагмент металлического гвоздя, который на 99,5% состоит из железа. Ученые отмечают, что в дальнейшем использовались металлы с добавлением различных элементов для придания им прочности.

По мнению ученых, судно могло быть азиатского, скандинавского или западноевропейского происхождения. Определяется, использовалось ли оно в торговых или военных целях.

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
Фадеев считает, что ему "было бы уместно" не продолжать работу в "Единой России"
Новый председатель СПЧ также отметил, что ранее приостановил членство в партии после избрания секретарем Общественной палаты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС