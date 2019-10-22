Затонувшее до эпохи Ивана Грозного судно обнаружено на дне Волги в Самарской области

САМАРА, 22 октября. /ТАСС/. Старинное судно, построенное в XIV-XV веках, обнаружено на дне Волги в районе села Винтовка Самарской области. Об этом говорится в сообщении Самарского государственного технического университета.

"В результате исследования был установлен возраст объекта - 1415 год (±85 лет). Даже с учетом погрешности результат данного исследования свидетельствует о том, что в Волге лежит корабль, созданный и затонувший еще до эпохи Ивана Грозного", - говорится в сообщении.

Идентификацию объекта проводили ученые самарского технического университета, научные экспедиции проводились при участии профессиональных водолазов и представителей московской научно-производственной компании "Экран". Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН в Томске проводил радиоуглеродный анализ поднятой деревянной частицы судна.

"Для точной идентификации объекта и ответа на многочисленные возникающие вопросы требуется проведение еще целого ряда серьезных исследований. Однако уже сейчас можно сказать, что сохранившегося судна подобных размеров, соотносимого с датируемым периодом, ранее в акватории Среднего Поволжья и, в частности, в пределах территории Самарской области еще не находили", - цитируют в сообщении доктора исторических наук, заведующую кафедрой "Социология, политология и история Отечества" университета Екатерину Семенову.

В результате исследований выяснилось, что ладья длиной 50 метров и шириной 20 метров использовалась в XIV-XV веках. На средневековый возраст указывает также поднятый с корабля фрагмент металлического гвоздя, который на 99,5% состоит из железа. Ученые отмечают, что в дальнейшем использовались металлы с добавлением различных элементов для придания им прочности.

По мнению ученых, судно могло быть азиатского, скандинавского или западноевропейского происхождения. Определяется, использовалось ли оно в торговых или военных целях.