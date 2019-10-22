Медведев поздравил школу "Сколково" с попаданием в "высшую лигу" бизнес-школ мира

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московская школа управления "Сколково", получив престижную международную аккредитацию EQUIS Европейского фонда развития менеджмента, встала в один ряд с признанными мировыми лидерами в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник на заседании международного попечительского совета школы.

"Хотел бы поздравить всех, кто имеет отношение к московской школе управления, с той оценкой, которую дал работе школы Европейский фонд развития менеджмента. Как мне объяснили, это вхождение в высшую лигу [бизнес-школ]. Наверное, это очень хорошо: если где и играть, то лучше в высшей лиге", - сказал Медведев. Он отметил, что "таких школ немного, это всего приблизительно 1% [бизнес-школ] в мире, что ставит школу ["Сколково" в один ряд] с признанными мировыми лидерами и подтверждает высокий международный стандарт образования [в данном учреждении]".

Медведев добавил, что "Сколково" по-праву может считаться крупнейшей частной бизнес-школой не только в России, но и на пространстве СНГ и в Восточной Европе в целом. Премьер-министр РФ отметил, что обучение в московской школе управления стало для многих людей "одной из ступеней к успеху". За 13 лет существования у "Сколково" - более 2,5 тыс. выпускников дипломных и предпринимательских программ, еще почти 22 тыс. слушателей освоили корпоративные образовательные программы. "Теперь это, действительно, классные управленцы, представители бизнес-сообщества. Это, пожалуй, главный итог работы", - заключил глава правительства РФ.

Он обратил внимание, что школа управления "Сколково" развивает партнерство с зарубежными бизнес-школами и другими структурами. "Принципиально важно и дальше развивать географию [работы "Сколково"] как для преподавателей, так и для слушателей и компаний из разных стран", - заметил Медведев. Премьер-министр выразил уверенность в хороших перспективах развития учреждения. По его словам, на заседании попечительского совета во вторник будут обсуждаться, в том числе, вопросы повышения уровня конкурентоспособности и создания интеллектуальной экономики.

Московская школа управления "Сколково" была создана в сентябре 2006 года на основе принципов государственно-частного партнерства. В ней реализуются 20 типов образовательных программ, при этом модульный формат обучения позволяет совмещать образование и карьеру. "Сколково" сотрудничает с 17 мировыми бизнес-школами, в ней преподают 150 ведущих международных профессоров. В июне 2019 года московская школа управления получила международную аккредитацию EQUIS Европейского фонда развития менеджмента, которую имеют только 183 бизнес-школы в мире.