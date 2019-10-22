Матвиенко считает, что долю студентов на целевом обучении в медвузах нужно довести до 90%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости довести долю студентов в медицинских вузах, заключивших договор о целевом обучении, до 90%.

"Приемная кампания текущего года показала, что из 15 тыс. мест, выделенных на целевое обучение, занято чуть более 13 тыс.. Уже на входе регионы потеряли более 1,5 тыс. необходимых им специалистов, целевые места были переданы в общий бюджетный конкурс, но и там есть также нераспределенные места. С 2020 года доля целевиков должна быть не ниже 70%, эту планку нужно постоянно повышать, довести ее до 90%, а в ординатуре, я полагаю, и до 100%", - сказала Матвиенко во вторник на Совете по региональному здравоохранению при Совфеде.

По мнению спикера СФ, ректоры вузов должны нести ответственность за дальнейшее трудоустройство выпускников. Кроме того, считает Матвиенко, нужно повысить ответственность субъектов РФ при планировании приемных кампаний в вузах.

"Сегодня подход такой: выдали дипломы и все. Поэтому мы даже не имеем достоверной статистики, сколько выпускников медицинских вузов реально идет в сферу здравоохранения, а кто идет в другую сферу. Государство тратит огромные средства на подготовку одного врача. Это, наверное, самое дорогостоящее обучение. Мы никак не влияем на этот процесс, мне кажется, нужно поменять эту ситуацию и ввести ответственность ректоров вузов за трудоустройство своих выпускников", - подчеркнула Матвиенко.

Согласно действующему законодательству, выпускник вуза обязан не менее трех лет осуществлять трудовую деятельность у заказчика, с кем был заключен договор о целевом обучении.