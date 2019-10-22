Песков считает, что результаты соцопросов должны изучать ученые

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "очень аналитически" относиться к результатам исследований об уровне благосостояния россиян.

Во вторник Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду. По его данным, доля российских семей, чьих доходов хватает только на еду и одежду, выросла в 2019 году до 49,4%. Рост произошел за счет сокращения доли самых бедных россиян, которым денег хватает только на питание, до 14,1%.

Отвечая на вопрос журналистов, устраивает ли Кремль такое положение дел, Песков отметил, что "нужно очень аналитически относиться к подобным сообщениям".

"Давайте не будем забывать: буквально несколько месяцев назад мы видели аналогичную информацию про обувь. Откуда берутся эти данные, трудно понять. Тогда вроде много людей обувь не могли себе купить, теперь уже могут купить. Поэтому если это все сопоставить, это часто трудно объяснить", - заметил представитель Кремля. На его взгляд, подобные объяснения можно давать "только с научной, социологической точки зрения".