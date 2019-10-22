Украинцев и белорусов могут освободить от экзамена при получении статуса носителя русского

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, дающий возможность признавать граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка без соответствующего собеседования. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного с ними профильной комиссией. По информации кабмина, за период действия указанной нормы (с мая 2014 года) носителями русского признано около 80 тыс. соискателей гражданства РФ, из них граждан Украины - порядка 47 тыс., граждан Белоруссии - более 800 человек.

"Граждане Республики Белоруссия и граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований <…> могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования", - говорится в пояснительной записке.

При этом речь идет о заявителях (или их родственниках), которые "постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ".