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Минздрав разработал приоритетные условия для поступления в бюджетную ординатуру

Такие условия касаются специалистов, которые имеют опыт работы в первичном звене здравоохранения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минздрав России разработал приоритетные условия для поступления в бюджетную ординатуру тех медицинских специалистов, которые имеют опыт работы в первичном звене здравоохранения. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению в Совете Федерации.

"Минздрав имеет полномочия определять порядок приема в ординатуру, в настоящее время мы разработали новые условия конкурса по зачислению в ординатуру с большим приоритетом тем лицам, которые имеют стаж работы в первичном звене", - сказала она.

Скворцова отметила, что изменение численности баллов, которые учитываются при поступлении в ординатуру, позволит перераспределить студентов и провести через первичное звено поступающих в ординатуру. "Сегодня мы вывешиваем этот документ на открытое обсуждение <...> Считаем этот механизм сейчас приоритетным, <...> другого механизма при отсутствии обязательного распределения у нас нет", - подчеркнула министр.

Она также сообщила, что более 11 тыс. студентов-медиков зачислены по целевым программам в 2019 году. "В 2019 году в рамках квоты целевого приема было зачислено 11386 человек", - сказала она, добавив, что это на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам министра, целевой прием в целом составляет 50% от контрольных цифр для специалитета и 72% - для ординатуры. Эффективность целевого приема, по словам Скворцовой, достигла 90%.

Сколько выпускников медвузов не работают по специальности

"В 2019 году к аккредитации было допущено 37679 выпускников, из них аккредитовано 97,7%, а по среднему образованию допущено 61546, и 93,5% было аккредитовано. При этом устроены в первичное звено 12801 врач и 5377 сотрудников со средним медицинским образованием. Таким образом, ежегодные потери тех выпускников, которые не поступили на работу в первичное звено и не поступили в ординатуру, составляют 20-30%. Сегодня это можно констатировать", - сказала она.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

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Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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