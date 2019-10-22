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Кремлю неизвестно о планах расширения списка СМИ-иноагентов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также переадресовал в Министерство юстиции вопрос о практике применения законодательства об НКО-иноагентах в отношении Фонда борьбы с коррупцией

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Кремлю неизвестно о планах по расширению списка СМИ-иноагентов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю такой информацией", - сказал он в ответ на вопрос, планируется ли внести в этот перечень издание The Bell.

Пресс-секретарь главы государства также переадресовал в Министерство юстиции РФ вопрос о практике применения законодательства об НКО-иноагентах в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В ответ на просьбу прокомментировать внесение фонда в перечень НКО-иноагентов на основании всего нескольких переводов средств из-за рубежа он заявил: "Этот вопрос нужно адресовать в Минюст, было бы неверно, если бы я его комментировал".

Пресс-служба Минюста сообщила, что на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в результате проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью. В частности, это занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования - 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году. Также, по данным Минюста, были два транша из Испании и один из США. Как следует из информации, размещенной на сайте Минюста, среди иностранных источников поступления денежных средств значатся компания Star-Doors.сom LLC из США и подданный Испании Roberto Fabio Monda Cardenas.

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что организация финансируется исключительно гражданами РФ, никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал. Позже Фонд подал иск к Минюсту для обжалования этого решения.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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