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Телеканал "Спас" запустит проект оказания помощи беременным, попавшим в трудную ситуацию

В рамках передачи руководители церковных и общественных проектов, психологи, священники и юристы будут помогать женщинам в решении их проблем, которые вынуждают их сделать аборт

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Телеканал "Спас" и Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви запускают совместный проект "Прямая линия жизни", в рамках которого в прямом эфире будут принимать звонки от беременных женщин, оказавшихся в трудной ситуации, и помогать им в решении проблем, вынуждающих их сделать аборт, сообщили во вторник в пресс-службе синодального отдела.

"Сегодня в условиях демографического кризиса тема защиты детей становится особенно важной. И нужно использовать все возможные способы для сохранения жизней еще не рожденных детей. Эта программа будет направлена не только на защиту жизни ребенка, но и на защиту его матери. Мы очень надеемся помочь будущим мамам разобраться в трудный период своей жизни и принять правильное решение в пользу жизни ребенка", - приводятся в сообщении слова руководителя направления защиты материнства Синодального отдела по благотворительности Марии Студеникиной.

Женщина, попавшая в трудную жизненную ситуацию, сможет рассказать свою историю, позвонив по телефону или заполнив форму на сайте телеканала. Звонки будут принимать руководители церковных и общественных проектов, психологи, священники и юристы. При необходимости к помощи будут подключаться церковные приюты, центры гуманитарной помощи и центры защиты материнства в регионах. Как подчеркнул генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, при желании женщины смогут рассказать о своих проблемах анонимно.

"В стране много лет и успешно работают несколько телефонов доверия для беременных, стоящих перед страшным выбором: сделать аборт или сохранить жизнь ребенку и свою судьбу. Но телефонов этих мало, знают о них немногие. Федеральный эфир телеканала "Спас" откроет новый номер <...> В течение эфира мы не только будем принимать звонки от женщин, чьи имена и лица по их желанию останутся неизвестны, но и будем помогать каждой в том, в чем она сейчас более всего нуждается", - отметил Корчевников.

Первый эфир программы "Прямая линия жизни" начнется 22 октября в 23:30 по московскому времени, добавили в пресс-службе.

За последние восемь лет при участии Русской православной церкви было открыто 66 приютов для женщин в кризисной ситуации и свыше 100 новых центров гуманитарной помощи. Всего работают более 190 церковных гуманитарных центров и 67 приютов для женщин: за последние два года помощь в них получили свыше 1 млн человек. Помощь в церковных центрах предоставляется бесплатно вне зависимости от гражданства и вероисповедания. Также с января 2015 года при поддержке Синодального отдела по благотворительности действует программа противоабортного консультирования "Спаси жизнь": 164 психолога и социальных работников в 98 городах России и Белоруссии помогают женщинам в 128 лечебно-профилактических учреждениях и 14 центрах защиты материнства. За пять лет работы программы было предотвращено более 11 тыс. абортов.

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