Лучших производителей хлеба и сала выберут в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Краевой конкурс лучших производителей хлеба и сала пройдет в Ставрополе 26 октября, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития региона.

"Третий год подряд за лучших производителей хлеба и сала проголосуют на "пикнике" в Ставрополе. Мероприятие пройдет 26 октября <...> в "Дубовой роще". На нем организуют конкурс в номинациях "Лучший хлеб" и "Лучшее сало", посетители смогут попробовать продукцию и проголосовать за лучших производителей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заявки на участие подали десятки предпринимателей со всего Ставрополья. Определять победителя будут народным голосованием, свои оценки также поставит профессиональное жюри. Полученные баллы будут суммироваться.

"Кроме того, в рамках бизнес-пикника "Мой бизнес" для посетителей будет работать кулинарная площадка, ярмарка продукции ремесленников и производителей пищевой и перерабатывающий промышленности. Для самых маленьких посетителей будет открыт детский уголок. Для активных посетителей будет развернута спортивная зона Alex fitness и танцевальная зона", - отмечается в сообщении. Вечером гостей праздника ждет выступление группы Plazma.