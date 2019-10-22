Матвиенко: заявки регионов на подготовку врачей не соответствуют реальным потребностям

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Субъекты РФ в настоящее время просят медицинские вузы в рамках целевого обучения готовить больше стоматологов и урологов, что не соответствует реальным кадровым потребностям медицинских учреждений, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник на Совете по региональному здравоохранению при СФ.

"Министерство здравоохранения не в полной мере координирует работу с регионами. На простом примере сбора заявок от регионов на целевое обучение специалистов в текущем году видно, что заявленная потребность ряда субъектов не соответствует дефицитным позициям медицинских организаций. Например, не хватает педиатров, онкологов, неврологов, врачей скорой помощи, а при этом просят подготовить больше стоматологов и урологов, это абсолютно ненормальная ситуация", - сказала Матвиенко.

Обращаясь к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, спикер Совфеда заявила, что Минздрав должен обеспечить качество планирования объемов и направления специалистов в соответствии с реальными потребностями регионов. "Эта работа должна быть полностью перестроена - как в субъектах РФ, так и в министерстве", - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что в настоящее время в первичном звене здравоохранения не хватает более 25 тыс. врачей и более 130 тыс. человек на позициях среднего медицинского персонала. Амбулаторные подразделения укомплектованы врачами на 80%, при этом в 43 регионах данный показатель ниже среднего значения. По словам спикера палаты, вне зоны доступности качественности медицинской помощи до сих пор остаются около 500 населенных пунктов в РФ.