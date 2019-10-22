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Фадеев считает, что ему "было бы уместно" не продолжать работу в "Единой России"

Новый председатель СПЧ также отметил, что ранее приостановил членство в партии после избрания секретарем Общественной палаты
Председатель СПЧ Валерий Фадеев Николай Галкин/ТАСС
Описание
Председатель СПЧ Валерий Фадеев
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Новый председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что после назначения на этот пост ему "было бы уместно" не продолжать работу в высшем совете "Единой России".

"Я, честно говоря, не знаю формальностей, но было бы уместно, конечно, не продолжать работу в партии", - заявил Фадеев во вторник ТАСС.

Он также напомнил, что ранее приостановил членство в "Единой России" после избрания секретарем Общественной палаты РФ, поскольку занимающие этот пост "не могут быть членами партии".

Фадеев входит в высший совет партии "Единая Россия". Согласно уставу партии, членами этого органа могут являться и беспартийные.

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Фадеева главой СПЧ вместо Михаила Федотова, который был уволен с госслужбы в связи с достижением предельного возраста нахождения на ней.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФедотов, Михаил АлександровичФадеев, Валерий Александрович
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