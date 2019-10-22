Источник: для запуска работы судебных примирителей необходимо определить форму их оплаты

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Появление судебных примирителей в судах зависит от определения правительством порядка и формы их оплаты. О этом ТАСС рассказал источник в судебной системе.

"Для начала работы судебных примирителей практически все готово - законодательные изменения о новых примирительных процедурах вступают в силу 25 октября, разработан регламент работы судебных примирителей, суды общей юрисдикции и арбитражные суды представили кандидатуры в списки судебных примирителей из числа судей в отставке. Единственное, что пока останавливает запуск этой процедуры, - определение порядка оплаты работы судей в отставке, выступающих судебными примирителями", - пояснил источник.

Согласно процессуальному законодательству, судебный примиритель не является участником судебного процесса, его цель - провести процедуру судебного примирения для заключения мирового соглашения, отказа от иска или, наоборот, признания исковых требований ответчиком, отказа от обжалования уже вынесенного решения либо признания одной стороной обстоятельств, приведенных другой стороной. Цель работы судебного примирителя - без долгой процедуры судебного рассмотрения подвести стороны к мировому соглашению, которое будет утверждено судом.

Предполагается, что оплата услуг судей-примирителей будет проходить также, как и оплата государством работы адвокатов по назначению - в зависимости от времени, потраченного на примирительные процедуры, и сложности дела. Порядок и условия оплаты труда судей в отставке, осуществляющих функции судебных примирителей, определяются правительством.