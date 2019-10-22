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Компания из Перми "Промобот" презентовала робота-полицейского на выставке Interpolitex

С помощью робота сотрудники полиции смогут быстро вносить нарушителей правопорядка в базу данных МВД
Описание
© Пресс-служба компании "Промобот"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Компания из Перми по производству сервисных роботов "Промобот" презентовала во вторник на XXIII международной выставке Interpolitex ("Интерполитех") в Москве робота-полицейского, который сможет помогать сотрудникам МВД в работе. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба компании.

"Робот-полицейский может сканировать отпечатки пальцев и распознавать лица людей, в том числе преступников, находящихся в розыске, общаться с людьми, автономно передвигаться, избегая препятствия. Новый робот-полицейский будет помогать сотрудникам полиции, по его запросу андроид сможет сканировать отпечатки пальцев и выводить доступную информацию о человеке, если он есть в базе МВД, это сделает процесс распознавания проще и быстрее", - говорится в сообщении.

По словам директора по развитию и сооснователя компании "Промобот" Олега Кивокурцева, если распознанное лицо соответствует лицу из базы данных разыскиваемых, то в фоновом режиме робот сообщает имя человека, время и место обнаружения. "Роботы пока не вправе самостоятельно проводить оперативные действия, поэтому наш робот станет помощником полицейского в местах повышенного скопления людей: в аэропортах, метро, на массовых мероприятиях", - отметил он.

С помощью робота сотрудники полиции смогут быстро вносить нарушителей правопорядка в базу данных МВД: робот оборудован сканерами паспорта и отпечатков пальцев, а также фотокамерой. Это позволит вносить все виды данных о человеке всего за несколько секунд.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в более чем 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.

Interpolitex ("Интерполитех") - международная выставка средств обеспечения безопасности государства, вооружений и технического оснащения правоохранительных органов и ведомств проходит в Москве на ВДНХ с 22 по 25 октября в 23 раз, более 350 компаний представляют на ней современные системы и средства безопасности. В этом году выставка посвящена цифровизации органов внутренних дел и реализации концепции технического развития МВД России "Цифропол".

Теги
РоссияПермский край
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