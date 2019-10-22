В СФ предложили ввести отсрочку от армии для выпускников медвузов по целевым направлениям

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет по региональному здравоохранению при Совете Федерации предлагает предоставить отсрочку от армии выпускникам медицинских вузов, которые приступили к работе в рамках заключенного целевого договора. Об этом говорится в проекте решения Совета по итогам прошедшего во вторник заседания.

"Рекомендовать правительству РФ внести отдельные изменения в федеральный закон от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе" в части предоставления отсрочки от службы в армии для молодых специалистов с высшим медицинским образованием, приступившим к работе в рамках целевой подготовки", - говорится в документе.

Согласно действующему законодательству, граждане, получающие высшее образование по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры, имеют право на отсрочку от армии, но только на период обучения.

Выпускник вуза обязан не менее трех лет осуществлять трудовую деятельность у заказчика, с которым был заключен договор о целевом обучении. Заказчиком целевого обучения могут выступать органы власти разных уровней, госкорпорации, организации оборонно-промышленного комплекса.