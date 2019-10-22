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Минздрав предложил обучать узких специалистов в ординатуре только по целевому приему

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что эффективность целевого приема уже достигает 90%, хотя еще в 2012 году она не превышала 30%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Дефицит медицинских работников в России имеет относительный характер, в некоторых специальностях наблюдается значительный профицит. Чтобы выровнять этот дисбаланс, необходимо увеличить объемы целевого приема в ординатуру по узким специальностям до 100%, сообщила во вторник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению в Совете Федерации.

В своем выступлении на заседании совета спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что заявленная потребность субъектов на целевой прием не соответствует дефицитным позициям медицинских организаций. По ее словам, в учреждениях субъекта может не хватать педиатров, онкологов, неврологов, врачей скорой помощи, а в заявку на целевой прием указаны стоматологи и урологи. Матвиенко назвала эту ситуацию "абсолютно ненормальной".

"Как уже сказала Валентина Ивановна, для устранения дефицита в отрасли, причем хочу обратить внимание, что неравномерного по отрасли, у нас дефицит в первичном звене, а где-то профицит, и между разными специальностями дисбаланс, нам необходимо число целевых мест увеличить не менее чем до 70% в специалитет и тотально до 100% для обучения узких специалистов в ординатуре", - сказала Скворцова.

По словам министра, для всей медицинской отрасли это принципиально. "У нас в отличие от других отраслей, в том числе даже социальной сферы, идет очень жесткое закрепление по территориям страны в привязке к населенным пунктам медицинских работников", - пояснила Скворцова.

Министр отметила, что эффективность целевого приема уже достигает 90%, а в 2012 году его эффективность не превышала 30%. "Потому что не были отработаны механизм возврата. Сейчас внесены изменения в закон об образовании, которые делают этот возврат практически неизбежным", - сказала она, отметив, что, если выпускник не возвращает на место работы в субъект, то на выпускника-целевика накладываются штрафные санкции.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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