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Медведев: в России работают над тем, чтобы поступать в вузы можно было через интернет

Для участия в проекте онлайн-приема документов на поступление отобраны более 50 вузов, сообщил премьер-министр
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© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более полусотни российских вузов отобраны для участия в проекте онлайн-приема документов на поступление в них. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума "Открытые инновации" в Сколково.

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"Мы уже работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет. Отобрано более полусотни высших учебных заведений для этого проекта", - сказал глава правительства.

Как ранее сообщили в Минобрнауки, оформление документов для поступления во все российские вузы в режиме онлайн станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года. Речь идет о внедрении комплекса цифровых госуслуг или так называемого суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". В рамках этой работы предполагается создание в России портала по сбору заявлений, учету промежуточных и фактических результатов приемной кампании для вуза, абитуриента и его родителей, сдаче вступительных испытаний и подачи апелляций в режиме онлайн.

Тестирование механизмов пройдет в течение приемных кампаний 2020/2021 и 2021/2022 годов в специально отобранных вузах. С 2022 года сервис будет внедряться по всей России, уточнили в министерстве.

Теги
Медведев, Дмитрий Анатольевич
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