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Дума ратифицировала новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований

Документ определяет порядок участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах с ЦЕРН, а также порядок распределения прав на интеллектуальную собственность

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала новое соглашение РФ о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН).

Данное соглашение, подписанное в Женеве 16 апреля 2019 года, было разработано для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН, оно предусматривает как расширение участия Российской Федерации в деятельности этой организации, так и участие ЦЕРН в проектах на территории РФ, говорится в пояснительных материалах. В частности, документом определен порядок "участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах с ЦЕРН, порядок распределения прав на интеллектуальную собственность и ряд других вопросов, не урегулированных ранее", то есть прежним соглашением от 1993 года.

Соглашением предусмотрена "возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН школе физики ускорителей, вычислительной школе, европейской школе физики и летней школе ЦЕРН для студентов". Кроме того, расширяются возможности для кооперации российских научных организаций с ЦЕРН. Согласно пояснительной записке, соглашение "позволит получить новые научные результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, обеспечит использование научного потенциала российских ученых, выехавших ранее за рубеж и работающих в ЦЕРН".

Теги
Россия
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