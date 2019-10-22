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IV фестиваль хайнаньской кухни и культуры пройдет в начале ноября в городе Хайкоу

На площади Минмэнь установят около 40 стендов, каждый из которых будет специализироваться на приготовлении своего блюда

ХАЙКОУ /Китай/, 22 октября. /ТАСС/. Четвертый фестиваль хайнаньской кухни и культуры пройдет с 1 по 3 ноября на площади Минмэнь в городе Хайкоу - административном центре китайской южной провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в мероприятии примут участие представители шести городов и уездов острова.

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Главной целью фестиваля является продвижение культуры провинции и популяризация традиционной хайнаньской кухни.

Как пишет газета, в этом году на площади Минмэнь будет установлено порядка 40 стендов, каждый из которых будет специализироваться на приготовлении своего блюда. Особое место займет огромная сковорода размером 6,8 м в диаметре. Повара приготовят в ней креветок и раков, попробовать которые можно будет во время вечерней дегустации.

Как пишет "Хайнань жибао", наряду с презентацией национальной кухни в рамках фестиваля запланирован ряд мастер-классов и культурных событий: концерты, музыкальные представления, театральные постановки. Все желающие также смогут обучиться мастерству резьбы по овощам и фруктам - местные умельцы покажут, как простой арбуз, дыню, яблоко или огурец можно превратить в изящную птицу, мифического дракона или пышный букет тропических цветов.

Фестиваль хайнаньской кухни и культуры проводится ежегодно с 2016 года.

Теги
КитайХайнань
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