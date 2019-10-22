Матвиенко призвала уделять особое внимание вопросам воспитания студентов медвузов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо уделять повышенное внимание вопросам воспитания студентов, обучающихся в высших медицинских учебных заведениях.

"Вся система обучения в высших медицинских учебных заведениях должна быть пронизана с первого дня вопросами воспитания. Это очень важная составляющая будущего врача. Сегодня [есть] очень много жалоб наших граждан на отношение врачей к пациентам. Другой раз придет пожилой человек [на прием], вот [сказанное врачом] слово доброе, соучастие, сострадание, и он ушел довольный и счастливый и выздоровел. А неуважительное, иногда грубое отношение врачей - это недопустимо для этой профессии", - сказала Матвиенко во вторник на Совете по региональному здравоохранению при Совфеде.

Она подчеркнула, что клятва Гиппократа, которую принимают студенты, должна быть "для них по жизни клятвой, на практике". Также она отметила, что считает необходимым поставить вопрос о качестве подготовки кадров в медицине. "Сегодня это проблема проблем. Нужна новая система подготовки кадров в новых условиях. Надо этому отдельно посвятить внимание", - считает Матвиенко. Спикер также обратила внимание на вопрос повышения квалификации врачей. "Уровень квалификации некоторых врачей такой, что он не выдерживает никакой критики. Отсюда ошибки диагностики и многое другое", - заключила Матвиенко.