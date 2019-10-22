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Минздрав до 25 октября выяснит потребность в незарегистрированных психотропных препаратах

Минпромторг на основании этих данных до 1 ноября должен утвердить план распределения лекарств

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает Минздрав до 25 октября определить потребность в незарегистрированных психотропных препаратах для обеспечения детей и предоставить данные в Минпромторг. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Правительство Российской Федерации постановляет: <...> Министерству здравоохранения РФ до 25 октября 2019 г. определить и предоставить Министерству промышленности и торговли РФ информацию о потребности конкретных юридических лиц в незарегистрированных психотропных лекарственных препаратах <...>", - говорится в документе.

Минпромторг, в свою очередь, на основании данных Минздрава до 1 ноября должен утвердить план распределения лекарств.

Постановлением также утверждаются правила предоставления в 2019 году субсидий их федерального бюджета на возмещение затрат Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных психотропных лекарств.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили ТАСС, что в настоящее время ведется подготовка контрактов по ввозу на территорию страны незарегистрированных препаратов, лекарства должны прибыть до конца октября. В пресс-службе добавили, что Московский эндокринный завод договорился о закупке лекарственных препаратов с производителями из Великобритании, Германии и Франции, а также с рядом других компаний после переговоров с 30 иностранными производителями. Завод отвечает за ввоз и распределение в этом году 11 270 упаковок лекарств для детей, нуждающихся в таких препаратах по жизненным показаниям. Речь идет о таких препаратах, как "Диазепам", "Клобазам", "Мидазолам", "Фенобарбитал".

История вопроса

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что численность детей, которым показаны не зарегистрированные в России лекарства, может вырасти. Потребность в незарегистрированных лекарственных препаратах собирают профильные Национальные медицинские исследовательские центры. Представители общественных организаций заявляли о том, что в подобных препаратах в РФ нуждаются не менее 2 тыс. детей.

В Министерстве здравоохранения РФ разработали также памятку для родителей о том, как получить незарегистрированные лекарства. Она состоит из двух частей: для родителей, у которых уже есть заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей, и для тех семей, у которых пока нет необходимых документов. Памятку с рекомендациями уже разослали в региональные органы управления здравоохранением.

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