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Экс-глава НПО "Космос" Черняков заявил о стремлении попасть в руки российского правосудия

Андрей Черняков считает, что российское правосудие "обеспечит его безопасность"

ВАРШАВА, 22 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Черняков, обвиняемый в России в крупном хищении и уже два года ожидающий в польской тюрьме принятия решения об экстрадиции в РФ, стремится попасть в руки российского правосудия. Об этом он заявил во вторник в Окружном суде польской столицы, где рассматривается дело о допустимости его выдачи России.

"Я стремлюсь к тому, чтобы как можно скорее это закончить. Я не верю в польское правосудие. Я понимаю, что все дела объединили в одно. Из-за этого меня отправят в Екатеринбург. Но тем не менее я хочу уехать в Россию, так как там правосудие имеет хоть какой-то смысл", - сказал он.

"Российское правосудие обеспечит мою безопасность", - заявил Черняков.

В 2018 году Окружной суд Варшавы уже принимал решение об экстрадиции Чернякова. Апелляционный суд оставил этот вердикт в силе, а министр юстиции утвердил его своей подписью. Позднее российская сторона направила новые материалы по этому делу и суду пришлось рассматривать вопрос об экстрадиции повторно.

Черняков - бывший руководитель крупной строительной компании "Космос", которая специализировалась на транспортной инфраструктуре. Он обвиняется в хищении 11 млрд рублей, полученных в кредит в 2011 году на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Эти средства банку возвращены не были. После возбуждения дела Чернякова объявили в международный розыск по линии Интерпола.

В декабре 2017 года россиянин был задержан польскими пограничниками по международному ордеру на арест в варшавском аэропорту. Он планировал вылететь в Киев. При прохождении пограничного контроля на выезде из Польши Черняков предъявил поддельный румынский паспорт.

Теги
РоссияПольша
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