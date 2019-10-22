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Медведев выступил за разрешение движения беспилотных машин по дорогам без водителей

Председатель правительства заявил, что правовое регулирование не должно тормозить инновационное развитие

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает возможным изменить правила дорожного движения (ПДД), чтобы беспилотные автомобили могли ездить по дорогам без водителей.

"Я собирал всех, и сотрудников Генпрокуратуры, МВД, которые прежде всего за этим наблюдают. Нужно просто правила изменить", - сказал он на пленарном заседании форума "Открытые инновации". Таким образом Медведев прокомментировал реплику модератора сессии о том, что сейчас в Сколково ездят беспилотники с водителями, которые при этом не принимают участие в управлении. К такой мере пришлось прибегнуть из-за частых жалоб граждан в правоохранительные органы, указывающих, что ПДД не разрешено беспилотное управление автомобилями.

В целом, по словам премьера, правовое регулирование не должно тормозить инновационное развитие. "Закон никогда не будет поспевать за техническими изменениями, закон, в силу своей природы, консервативен", - сказал он. Медведев отметил, что без экспериментов невозможно внедрение новых технологий, однако "тестирование очень часто не согласуется с действующими нормами, что приводит к неприятным последствиям".

"Вот мы договаривались заниматься беспилотными автомобилями, но из-за сложной системы сертификации на дорогах тестируются всего 55 таких автомобилей, и часть из них ездит по территории Сколково. Из-за регуляторных барьеров мы не смогли их ввести столько, сколько надо", - посетовал он. Премьер добавил, что в США, например, сертифицировано 1,5 тыс. таких машин, в Китае - 400, а в России - всего 55.

"Надо быстрее работать, мы должны ускорять вывод новых технологий на рынок, и для этого - перевернуть модель регулирования, принимать не запретительные, а дозволительные нормы", - заявил глава кабмина. Он отметил, что "именно такой идеологии придерживается и разрабатываемый сейчас законопроект о регуляторных песочницах". "Такой правовой режим позволит инноваторам действовать так, чтобы они не преступали закон", - пояснил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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