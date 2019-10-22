Матвиенко отметила тенденцию к увеличению доли платных мест в медицинских вузах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила во вторник на заседании совета по региональному здравоохранению при верхней палате парламента об очевидной тенденции к увеличению медицинскими вузами доли мест для обучения на коммерческой основе.

"Прослеживается очевидная тенденция к увеличению вузами доли приема студентов на платной основе. В кратчайшие сроки надо менять методику распределения контрольных цифр приема в общем приеме и установления показателей трудоустройства выпускников вузов. Если необходимо, нужно внести изменения в действующие нормативные акты", - сказала спикер.

Матвиенко также обратила внимание, что в РФ 103 вуза готовят будущих врачей, но только 47 из них подведомственны министерству здравоохранения.

"В соответствии с законодательством вузы имеют значительную автономию и самостоятельны в определении доли платных и бюджетных мест. В итоге в этом году между медицинскими вузами не распределены по конкурсу более 2 тысяч бюджетных мест при том, что идет рост платного обучения", - подчеркнула Матвиенко.